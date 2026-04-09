கடலூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

கடலூர் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - சி.வி.கணேசன்
அ.தி.மு.க. - முருகுமாறன்
த.வெ.க. - ராஜசேகர்
நா.த.க. - மகாலட்சுமி
தே.மு.தி.க. - பிரேமலதா விஜயகாந்த்
பா.ம.க. - டாக்டர் தமிழரசி ஆதிமூலம்
த.வெ.க. - விஜய்
நா.த.க. - ஆனந்தி
தி.மு.க. - சபா.ராஜேந்திரன்
அ.தி.மு.க. - சொரத்தூர் இரா.ராஜேந்திரன்
த.வெ.க. - ஆனந்த்
நா.த.க. - பூ.வீரமணி
வி.சி.க. - அப்துல் ரகுமான்
அ.தி.மு.க. - கே.மோகன்
த.வெ.க. - மணிகண்டன்
நா.த.க. - ம.பானுப்ரியா
காங்கிரஸ் - ஏ.எஸ்.சந்திரசேகரன்
அ.தி.மு.க. - எம்.சி.சம்பத்
த.வெ.க. - ராஜ்குமார்
நா.த.க. - சரசு
தி.மு.க. - எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
அ.தி.மு.க. - ஏ.புவனேந்திரன்
த.வெ.க. - ராஜ்குமார்
நா.த.க. - கவிதா ரெங்கநாதன்
தி.மு.க. - துரை கி.சரவணன்
அ.தி.மு.க. - ஆ.அருண்மொழிதேவன்
த.வெ.க. - மகாலிங்கம்
நா.த.க. - சுமதி சீனிவாசன்
ம.ஜ.க. - தமிமுன் அன்சாரி
அ.தி.மு.க. - கே.ஏ.பாண்டியன்
த.வெ.க. - நெடுஞ்செழியன்
நா.த.க. - செ.தமிழ்
வி.சி.க.- ஜோதிமணி
பா.ம.க. - டாக்டர் அன்புசோழன்
த.வெ.க. - சீனிவாசன்
நா.த.க. - சிவஜோதி