கடலூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
கடலூர் மாவட்டம்
கடலூர் மாவட்டம்
கடலூர் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

திட்டக்குடி (தனி)

தி.மு.க. - சி.வி.கணேசன்

அ.தி.மு.க. - முருகுமாறன்

த.வெ.க. - ராஜசேகர்

நா.த.க. - மகாலட்சுமி

விருத்தாசலம்

தே.மு.தி.க. - பிரேமலதா விஜயகாந்த்

பா.ம.க. - டாக்டர் தமிழரசி ஆதிமூலம்

த.வெ.க. - விஜய்

நா.த.க. - ஆனந்தி

நெய்வேலி

தி.மு.க. - சபா.ராஜேந்திரன்

அ.தி.மு.க. - சொரத்தூர் இரா.ராஜேந்திரன்

த.வெ.க. - ஆனந்த்

நா.த.க. - பூ.வீரமணி

பண்ருட்டி

வி.சி.க. - அப்துல் ரகுமான்

அ.தி.மு.க. - கே.மோகன்

த.வெ.க. - மணிகண்டன்

நா.த.க. - ம.பானுப்ரியா

கடலூர்

காங்கிரஸ் - ஏ.எஸ்.சந்திரசேகரன்

அ.தி.மு.க. - எம்.சி.சம்பத்

த.வெ.க. - ராஜ்குமார்

நா.த.க. - சரசு

குறிஞ்சிப்பாடி

தி.மு.க. - எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்

அ.தி.மு.க. - ஏ.புவனேந்திரன்

த.வெ.க. - ராஜ்குமார்

நா.த.க. - கவிதா ரெங்கநாதன்

புவனகிரி

தி.மு.க. - துரை கி.சரவணன்

அ.தி.மு.க. - ஆ.அருண்மொழிதேவன்

த.வெ.க. - மகாலிங்கம்

நா.த.க. - சுமதி சீனிவாசன்

சிதம்பரம்

ம.ஜ.க. - தமிமுன் அன்சாரி

அ.தி.மு.க. - கே.ஏ.பாண்டியன்

த.வெ.க. - நெடுஞ்செழியன்

நா.த.க. - செ.தமிழ்

காட்டுமன்னார்கோவில் (தனி)

வி.சி.க.- ஜோதிமணி

பா.ம.க. - டாக்டர் அன்புசோழன்

த.வெ.க. - சீனிவாசன்

நா.த.க. - சிவஜோதி

