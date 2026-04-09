தர்மபுரி மாவட்டம் : உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தர்மபுரி மாவட்டம்: முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - டாக்டர் டி.என்.வி.செந்தில்குமார்
அ.தி.மு.க. - கே.பி.அன்பழகன்
த.வெ.க. - கோபி
நா.த.க. - பூபதி
காங்கிரஸ் - ஜி.கே.எம்.தமிழ் குமரன்
பா.ம.க. - பாடி வெ.செல்வம்
த.வெ.க. - கஜேந்திரன்
நா.த.க. - பழனியம்மாள்
தே.மு.தி.க. - வி.இளங்கோவன்
பா.ம.க. - சவுமியா அன்புமணி
த.வெ.க. - சிவன்
நா.த.க. - சாந்தலட்சுமி
தி.மு.க. - பெ.பழனியப்பன்
அ.தி.மு.க. - மரகதம் வெற்றிவேல்
த.வெ.க. - திலகவதி
நா.த.க. - அர்ச்சனா தமிழ் அருவி
தி.மு.க. - அ.சண்முகம்
அ.தி.மு.க. - வி.சம்பத்குமார்
த.வெ.க. - ராகேஷ்
நா.த.க. - அனிதா அண்ணாதுரை