திண்டுக்கல் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

திண்டுக்கல் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
மா.கம்யூ. - என்.பாண்டி
அ.தி.மு.க. - கே.ரவி மனோகரன்
த.வெ.க. - பிரவீன்குமார்
நா.த.க. - பா.முருகேஸ்வரி
தி.மு.க. - அர.சக்கரபாணி
த.மா.கா. - விடியல் சேகர்
த.வெ.க. - மோகன்
நா.த.க. - பழ.ரகுபதி
தி.மு.க. - ஐ.பெரியசாமி
அ.தி.மு.க. - ஏ.விஸ்வநாதன்
த.வெ.க. - கலைச்செல்வி
நா.த.க. - அ.சைமன் ஜஸ்டின்
தி.மு.க. - நாகஜோதி
அ.தி.மு.க. - எஸ்.தேன்மொழி
த.வெ.க. - அய்யனார்
நா.த.க. - துரை.கயிலை ராஜன்
தமிழர் தேசம் கட்சி - கே.கே.செல்வக்குமார்
அ.தி.மு.க. - நத்தம் இரா.விஸ்வநாதன்
த.வெ.க. - ரமேஷ்
நா.த.க. - அ.அழகம்மாள்
தி.மு.க. - ஐ.பி.செந்தில்குமார்
அ.தி.மு.க. - திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன்
த.வெ.க. - நசீர்
நா.த.க. - க.முத்தரசி
தி.மு.க. - டி.சாமிநாதன்
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் வி.பி.பி.பரமசிவம்
த.வெ.க. - நாகஜோதி
நா.த.க. - அ.ஹூசைன்