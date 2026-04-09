ஈரோடு மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
ஈரோடு மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

ஈரோடு கிழக்கு

காங்கிரஸ் - கோபிநாத் பழனியப்பன்

அ.தி.மு.க. - ஆர்.மனோகரன்

த.வெ.க. - பாலாஜி

நா.த.க. - தாண்டவமூர்த்தி

ஈரோடு மேற்கு

தி.மு.க. - சு.முத்துசாமி

த.மா.கா. - எம்.யுவராஜா

த.வெ.க. - ஆனந்த் மோகன்

நா.த.க. - விஜய்

மொடக்குறிச்சி

ம.தி.மு.க. - செந்தில்நாதன்

பா.ஜ.க. - கிருத்திகா சிவக்குமார்

த.வெ.க. - சண்முகம்

நா.த.க. - அருண்

பெருந்துறை

தி.மு.க. - தோப்பு என்.டி.வெங்கடாசலம்

அ.தி.மு.க. - எஸ்.ஜெயக்குமார்

த.வெ.க. - அருணாச்சலம்

நா.த.க. - லோகு

பவானி

தி.மு.க. - கே.ஏ.சேகர் என்கிற கே.ஏ.சந்திரசேகர்

அ.தி.மு.க. - கே.சி.கருப்பணன்

த.வெ.க. - பாலகிருஷ்ணன்

நா.த.க. - மேனகா தேவி

அந்தியூர்

தி.மு.க. - எம்.சிவபாலன்

அ.தி.மு.க. - பி.ஹரிபாஸ்கர்

த.வெ.க. - விஜய் வெங்கடேஷ்

நா.த.க. - ஆனந்தி

கோபிச்செட்டிப்பாளையம்

தி.மு.க. - என்.நல்லசிவம்

அ.தி.மு.க. - வி.பி.பிரபு

த.வெ.க. - செங்கோட்டையன்

நா.த.க. - மா.கி.சீதாலட்சுமி

பவானிசாகர் (தனி)

இ.கம்யூ.- பி.எல்.சுந்தரம்

அ.தி.மு.க. - ஏ.பண்ணாரி

த.வெ.க. - தமிழ் செல்வி

நா.த.க. - சௌந்தர்யா

