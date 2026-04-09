ஈரோடு மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

ஈரோடு மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
காங்கிரஸ் - கோபிநாத் பழனியப்பன்
அ.தி.மு.க. - ஆர்.மனோகரன்
த.வெ.க. - பாலாஜி
நா.த.க. - தாண்டவமூர்த்தி
தி.மு.க. - சு.முத்துசாமி
த.மா.கா. - எம்.யுவராஜா
த.வெ.க. - ஆனந்த் மோகன்
நா.த.க. - விஜய்
ம.தி.மு.க. - செந்தில்நாதன்
பா.ஜ.க. - கிருத்திகா சிவக்குமார்
த.வெ.க. - சண்முகம்
நா.த.க. - அருண்
தி.மு.க. - தோப்பு என்.டி.வெங்கடாசலம்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.ஜெயக்குமார்
த.வெ.க. - அருணாச்சலம்
நா.த.க. - லோகு
தி.மு.க. - கே.ஏ.சேகர் என்கிற கே.ஏ.சந்திரசேகர்
அ.தி.மு.க. - கே.சி.கருப்பணன்
த.வெ.க. - பாலகிருஷ்ணன்
நா.த.க. - மேனகா தேவி
தி.மு.க. - எம்.சிவபாலன்
அ.தி.மு.க. - பி.ஹரிபாஸ்கர்
த.வெ.க. - விஜய் வெங்கடேஷ்
நா.த.க. - ஆனந்தி
தி.மு.க. - என்.நல்லசிவம்
அ.தி.மு.க. - வி.பி.பிரபு
த.வெ.க. - செங்கோட்டையன்
நா.த.க. - மா.கி.சீதாலட்சுமி
இ.கம்யூ.- பி.எல்.சுந்தரம்
அ.தி.மு.க. - ஏ.பண்ணாரி
த.வெ.க. - தமிழ் செல்வி
நா.த.க. - சௌந்தர்யா