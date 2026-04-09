காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்:
தி.மு.க. - ச.அரவிந்த் ரமேஷ்
அ.தி.மு.க. - கந்தன்
த.வெ.க. - ஈ.சி.ஆர்.சரவணன்
நா.த.க. - ஜெயலட்சுமி ராமன்
தி.மு.க. - தா.மோ.அன்பரசன்
அ.தி.மு.க. - சரவணன்
த.வெ.க. - ஹரீஷ்
நா.த.க. - மகாலட்சுமி
காங்கிரஸ் - செல்வப் பெருந்தகை
அ.தி.மு.க. - கே.பழனி
த.வெ.க. - தென்னரசு
நா.த.க. - சிந்து
தி.மு.க. - க.சுந்தர்
பா.ம.க. - மகேஷ்குமார்
த.வெ.க. -முனி ரத்தினம்
நா.த.க. - மரம் மாசிலாமணி
தி.மு.க. - நித்யா சுகுமார்
அ.தி.மு.க. - வி.சோமசுந்தரம்
த.வெ.க. - ரஞ்சித்குமார்
நா.த.க. - கி.ஆ.பெ.வெற்றிச்செல்வி