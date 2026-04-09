கன்னியாகுமரி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - ரெ.மகேஷ்
அ.தி.மு.க. - என்.தளவாய்சுந்தரம்
த.வெ.க. - மாதவன்
நா.த.க. - மரிய ஜெனிபர்
தி.மு.க. - எஸ்.ஆஸ்டின்
பா.ஜ.க. - எம்.ஆர்.காந்தி
த.வெ.க. - பெர்வின் கிங்ஸ்
நா.த.க. - மு.முத்துகுமார்
காங்கிரஸ் - தாரகை கத்பட்
பா.ஜ.க. - டி.சிவக்குமார்
த.வெ.க. - பிரேம் அலெக்ஸ்
நா.த.க. - ஆன்ஷி ஷோபா
மா.கம்யூ.- ஆர்.செல்லசுவாமி
பா.ஜ.க. - பி.ரமேஷ்
த.வெ.க. - கிருஷ்ணகுமார்
நா.த.க. - சு.சீலன்
காங்கிரஸ் - டி.டி.பிரவீண்
பா.ஜ.க. - எஸ்.விஜயதரணி
த.வெ.க. - மைக்கேல்
நா.த.க. - மரிய ஸ்டெல்லா
காங்கிரஸ் - எஸ்.ராஜேஷ்குமார்
த.மா.கா. - நிவின் சைமன்
த.வெ.க. - சபின்
நா.த.க. - பி.வ.ஹிம்லர்