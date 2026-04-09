கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்: முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
காங்கிரஸ் - ஆர். குப்புசாமி
அ.தி.மு.க. - டி.எம்.தமிழ்செல்வம்
த.வெ.க. - எம்.ரமேஷ்
நா.த.க. - மேகலா
தி.மு.க. - தே.மதியழகன்
அ.தி.மு.க. - இ.சி.கோவிந்தராசன்
த.வெ.க. - முரளிதரன்
நா.த.க. - கவின்
காங்கிரஸ் - ஏ.செல்லகுமார்
அ.தி.மு.க. - கே.அசோக்குமார்
த.வெ.க. - முகுந்த் ஆர்.பாண்டியன்
நா.த.க. - சுகந்தி பார்த்திபன்
தி.மு.க. - பி.எஸ்.சீனிவாசன்
அ.தி.மு.க. - கே.பி.முனுசாமி
த.வெ.க. - சம்பங்கி
நா.த.க. - ரா.நாகராஜ்
தி.மு.க. - எஸ்.ஏ.சத்யா
அ.தி.மு.க. - பி.பாலகிருஷ்ண ரெட்டி
த.வெ.க. - எஸ்.வேந்தர்க்கரசன்
நா.த.க. - ர.ஸ்டாலின்
இ.கம்யூ. - டி.ராமச்சந்திரன்
பா.ஜ.க. - டாக்டர் நாகேஷ்குமார்
த.வெ.க. - சுரேஷ்
நா.த.க. - நரசிம்மன்