மதுரை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
மதுரை மாவட்டம்
மதுரை மாவட்டம்
மதுரை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

மேலூர்

காங்கிரஸ் - பி.விஸ்வநாதன்

அ.தி.மு.க. - பி.பெரியபுள்ளான் என்ற செல்வம்

த.வெ.க. - மதுரை வீரன்

நா.த.க. -கோட்டைக்குமார்

மதுரை கிழக்கு

தி.மு.க. - பி.மூர்த்தி

அ.தி.மு.க. - மாங்குளம் கே.மகேந்திரன்

த.வெ.க. - கார்த்திகேயன்

நா.த.க. - செல்வம்

சோழவந்தான் (தனி)

தி.மு.க. - ஆ.வெங்கடேசன்

அ.தி.மு.க. - கி.மாணிக்கம்

த.வெ.க. - கருப்பையா

நா.த.க. - நாகலட்சுமி திருமாறன்

மதுரை வடக்கு

தி.மு.க. - கோ.தளபதி

அ.தி.மு.க. - டாக்டர் பி.சரவணன்

த.வெ.க. - கல்லாணை

நா.த.க. - வி.திருநாவுக்கரசு

மதுரை தெற்கு

ம.தி.மு.க. - பூமிநாதன்

பா.ஜ.க. - ராமஸ்ரீனிவாசன்

த.வெ.க. - பீட்டர்

நா.த.க. - சுமதி

மதுரை மத்தி

தி.மு.க. - பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன்

புதிய நீதிக்கட்சி - சுந்தர் சி

த.வெ.க. - முஸ்தபா

நா.த.க. - கா.அப்துல் ஹக்கிம்

மதுரை மேற்கு

தி.மு.க. - ரகு பாலாஜி

அ.தி.மு.க. - செல்லூர் கே.ராஜூ

த.வெ.க. - தங்கப்பாண்டி

நா.த.க. - சோ.விக்னேஷ்குமார்

திருப்பரங்குன்றம்

தி.மு.க. - கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி

அ.தி.மு.க. - வி.வி.ராஜன் செல்லப்பா

த.வெ.க. - சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார்

நா.த.க. - சத்தியா தேவி

திருமங்கலம்

தி.மு.க. - சேடப்பட்டி மு.மணிமாறன்

அ.தி.மு.க. - ஆர்.பி.உதயகுமார்

த.வெ.க. - சதீஷ்

நா.த.க. - முனீஸ்

உசிலம்பட்டி

காங்கிரஸ் - டி.சரவணக்குமார்

அ.தி.மு.க. - ஐ.மகேந்திரன்

த.வெ.க. - விஜய் மகாலிங்கம்

நா.த.க. - அபிராமி தனபால்

சட்டசபை தேர்தல்
candidates
வேட்பாளர்கள்
இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
2026 assembly election
TN Election

