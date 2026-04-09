மதுரை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

மதுரை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
காங்கிரஸ் - பி.விஸ்வநாதன்
அ.தி.மு.க. - பி.பெரியபுள்ளான் என்ற செல்வம்
த.வெ.க. - மதுரை வீரன்
நா.த.க. -கோட்டைக்குமார்
தி.மு.க. - பி.மூர்த்தி
அ.தி.மு.க. - மாங்குளம் கே.மகேந்திரன்
த.வெ.க. - கார்த்திகேயன்
நா.த.க. - செல்வம்
தி.மு.க. - ஆ.வெங்கடேசன்
அ.தி.மு.க. - கி.மாணிக்கம்
த.வெ.க. - கருப்பையா
நா.த.க. - நாகலட்சுமி திருமாறன்
தி.மு.க. - கோ.தளபதி
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் பி.சரவணன்
த.வெ.க. - கல்லாணை
நா.த.க. - வி.திருநாவுக்கரசு
ம.தி.மு.க. - பூமிநாதன்
பா.ஜ.க. - ராமஸ்ரீனிவாசன்
த.வெ.க. - பீட்டர்
நா.த.க. - சுமதி
தி.மு.க. - பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன்
புதிய நீதிக்கட்சி - சுந்தர் சி
த.வெ.க. - முஸ்தபா
நா.த.க. - கா.அப்துல் ஹக்கிம்
தி.மு.க. - ரகு பாலாஜி
அ.தி.மு.க. - செல்லூர் கே.ராஜூ
த.வெ.க. - தங்கப்பாண்டி
நா.த.க. - சோ.விக்னேஷ்குமார்
தி.மு.க. - கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி
அ.தி.மு.க. - வி.வி.ராஜன் செல்லப்பா
த.வெ.க. - சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார்
நா.த.க. - சத்தியா தேவி
தி.மு.க. - சேடப்பட்டி மு.மணிமாறன்
அ.தி.மு.க. - ஆர்.பி.உதயகுமார்
த.வெ.க. - சதீஷ்
நா.த.க. - முனீஸ்
காங்கிரஸ் - டி.சரவணக்குமார்
அ.தி.மு.க. - ஐ.மகேந்திரன்
த.வெ.க. - விஜய் மகாலிங்கம்
நா.த.க. - அபிராமி தனபால்