நாமக்கல் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

நாமக்கல் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - டாக்டர் மா.மதிவேந்தன்
பா.ஜ.க. - டாக்டர் எஸ்.டி.பிரேம்குமார்
த.வெ.க. - லோகேஷ் தனபால்
நா.த.க. - சசிகலா
தி.மு.க. - பி.பூமலர்
அ.தி.மு.க. - சி.சந்திரசேகரன்
த.வெ.க. - சந்திரசேகர்
நா.த.க. - சி.பொன்னுமணி
தி.மு.க. - ப.ராணி
அ.தி.மு.க. - ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகன்
த.வெ.க. - திலீப்
நா.த.க. - பரவின்
தி.மு.க. - கே.எஸ்.மூர்த்தி
அ.தி.மு.க. - எஸ்.சேகர்
த.வெ.க. - நந்தகுமார்
நா.த.க. - ம.அரவிந்த்
கொ.ம.தே.க. - ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன்
அ.தி.மு.க. - ஆர்.சந்திரசேகர்
த.வெ.க. - அருண்ராஜ்
நா.த.க. - ரேவதி
தி.மு.க. - எஸ்.பாலு
அ.தி.மு.க. - பி.தங்கமணி
த.வெ.க. - விஜயலட்சுமி
நா.த.க. - யுவராணி