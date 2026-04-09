புதுக்கோட்டை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
மா.கம்யூ. - எம்.சின்னதுரை
பா.ஜ.க. - சி.உதயகுமார்
த.வெ.க. - சுப்பிரமணியன்
நா.த.க. - நதியா தமிழ்செல்வன்
தி.மு.க. - கே.கே.செல்லபாண்டியன்
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர்
த.வெ.க. - முருகேசன்
நா.த.க. - சத்தியலட்சுமி
தி.மு.க. - வை.முத்துராஜா
பா.ஜ.க. - என்.ராமச்சந்திரன்
த.வெ.க. - ஷரிப்
நா.த.க. - எழிலரசி
தி.மு.க. - எஸ்.ரகுபதி
அ.தி.மு.க. - பி.கே.வைரமுத்து
த.வெ.க. - சிந்தாமணி
நா.த.க. - லட்சுமி சீனிவாசன்
தி.மு.க. - சிவ.வீ.மெய்யநாதன்
அ.தி.மு.க. - தன.விமல்
த.வெ.க. - துரை கந்தசாமி
நா.த.க. - இரா.ராஜாராமன்
காங்கிரஸ் - டி.ராமச்சந்திரன்
பா.ஜ.க. - கவிதா ஸ்ரீகாந்த்
த.வெ.க. - பர்வேஸ்
நா.த.க. - முத்துலட்சுமி செல்வரத்தினம்