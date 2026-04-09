சேலம் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
சேலம் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

கெங்கவல்லி (தனி)

தி.மு.க. - கு.சின்னதுரை

அ.தி.மு.க. - ஏ.நல்லதம்பி

த.வெ.க. - சுஜாதா

நா.த.க. - அபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன்

ஆத்தூர் (தனி)

காங்கிரஸ் - எஸ்.கே.அர்த்தநாரி

அ.தி.மு.க. - ஏ.பி.ஜெயசங்கரன்

த.வெ.க. - செல்வபாரதி

நா.த.க. - மோனிஷா சின்னதுரை

ஏற்காடு (தனி)

தி.மு.க. - டி.எம்.ரேவதி மாதேஸ்வரன்

அ.தி.மு.க. - பி.உஷாராணி

த.வெ.க. - ஜே.லட்சுமி

நா.த.க. - பழனிச்சாமி

ஓமலூர்

தே.மு.தி.க. - ஏ.ஆர்.இளங்கோவன்

அ.தி.மு.க. - ஆர்.மணி

த.வெ.க. - அதியமான்

நா.த.க. - சிவசக்தி

மேட்டூர்

தி.மு.க. - மிதுன் சக்ரவர்த்தி

அ.தி.மு.க. - ஜி.வெங்கடாஜலம்

த.வெ.க. - கே.செல்வம்

நா.த.க. - வித்யாராணி வீரப்பன்

எடப்பாடி

தி.மு.க. - காசி

அ.தி.மு.க. - எடப்பாடி பழனிசாமி

த.வெ.க. - (போட்டி இல்லை)

நா.த.க. - பிரியதர்சினி

சங்ககிரி

தி.மு.க. - மு.மணிகண்டன்

அ.தி.மு.க. - எஸ்.வெற்றிவேல்

த.வெ.க. - செந்தில்குமார்

நா.த.க. - நித்தியா அருண்

சேலம்-மேற்கு

தே.மு.தி.க. - அழகாபுரம் ஆர்.மோகன்ராஜ்

பா.ம.க. - மு.கார்த்தி

த.வெ.க. - லட்சுமணன்

நா.த.க. - இரா.சுரேஷ்குமார்

சேலம்-வடக்கு

தி.மு.க. - இரா.ராஜேந்திரன்

பா.ம.க. - எஸ்.சதாசிவம்

த.வெ.க. - சிவக்குமார்

நா.த.க. - குணசீலா

சேலம்-தெற்கு

தி.மு.க. - எம்.லோகநாதன்

அ.தி.மு.க. - ஜி.வினோத்

த.வெ.க. - பார்த்திபன்

நா.த.க. - சோபியா

வீரபாண்டி

தி.மு.க. - டாக்டர் ஆ.கா.தருண்

அ.தி.மு.க. - டாக்டர் ஸ்ரீ பாலாஜி சுகுமார்

த.வெ.க. - பழனிவேல்

நா.த.க. - செ.ராஜேஷ்

சட்டசபை தேர்தல்
சேலம்
candidates
வேட்பாளர்கள்
இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
2026 assembly election
TN Election

