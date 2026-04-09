சேலம் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

சேலம் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - கு.சின்னதுரை
அ.தி.மு.க. - ஏ.நல்லதம்பி
த.வெ.க. - சுஜாதா
நா.த.க. - அபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன்
காங்கிரஸ் - எஸ்.கே.அர்த்தநாரி
அ.தி.மு.க. - ஏ.பி.ஜெயசங்கரன்
த.வெ.க. - செல்வபாரதி
நா.த.க. - மோனிஷா சின்னதுரை
தி.மு.க. - டி.எம்.ரேவதி மாதேஸ்வரன்
அ.தி.மு.க. - பி.உஷாராணி
த.வெ.க. - ஜே.லட்சுமி
நா.த.க. - பழனிச்சாமி
தே.மு.தி.க. - ஏ.ஆர்.இளங்கோவன்
அ.தி.மு.க. - ஆர்.மணி
த.வெ.க. - அதியமான்
நா.த.க. - சிவசக்தி
தி.மு.க. - மிதுன் சக்ரவர்த்தி
அ.தி.மு.க. - ஜி.வெங்கடாஜலம்
த.வெ.க. - கே.செல்வம்
நா.த.க. - வித்யாராணி வீரப்பன்
தி.மு.க. - காசி
அ.தி.மு.க. - எடப்பாடி பழனிசாமி
த.வெ.க. - (போட்டி இல்லை)
நா.த.க. - பிரியதர்சினி
தி.மு.க. - மு.மணிகண்டன்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.வெற்றிவேல்
த.வெ.க. - செந்தில்குமார்
நா.த.க. - நித்தியா அருண்
தே.மு.தி.க. - அழகாபுரம் ஆர்.மோகன்ராஜ்
பா.ம.க. - மு.கார்த்தி
த.வெ.க. - லட்சுமணன்
நா.த.க. - இரா.சுரேஷ்குமார்
தி.மு.க. - இரா.ராஜேந்திரன்
பா.ம.க. - எஸ்.சதாசிவம்
த.வெ.க. - சிவக்குமார்
நா.த.க. - குணசீலா
தி.மு.க. - எம்.லோகநாதன்
அ.தி.மு.க. - ஜி.வினோத்
த.வெ.க. - பார்த்திபன்
நா.த.க. - சோபியா
தி.மு.க. - டாக்டர் ஆ.கா.தருண்
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் ஸ்ரீ பாலாஜி சுகுமார்
த.வெ.க. - பழனிவேல்
நா.த.க. - செ.ராஜேஷ்