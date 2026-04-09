தென்காசி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தென்காசி மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
காங்கிரஸ் - சங்கை கணேசன்
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் திலிபன் ஜெய்சங்கர்
த.வெ.க. - ராமராஜன்
நா.த.க. - மு.கவிதா
தி.மு.க. - ஈ.ராஜா
பா.ஜ.க. - ஆனந்தன் அய்யாசாமி
த.வெ.க. - அமுதராணி
நா.த.க. - சி.ச.இசை மதிவாணன்
ம.தி.மு.க. - தி.மு.ராஜேந்திரன்
அ.தி.மு.க. - சி.கிருஷ்ணமுரளி
த.வெ.க. - ஜலீல்
நா.த.க. - ம.அபூபக்கர் சித்திக்
தி.மு.க. - டாக்டர் கலை கதிரவன்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன்
த.வெ.க. - ராஜபிரகாஷ்
நா.த.க. - புஷ்பலதா மகாலிங்கம்
தி.மு.க. - பி.எச்.மனோஜ் பாண்டியன்
அ.தி.மு.க. - கே.ஆர்.பி.பிரபாகரன்
த.வெ.க. - விபின் சக்கரவர்த்தி
நா.த.க. - பால்ராஜ்