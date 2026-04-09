தஞ்சை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - கோவி.செழியன்
அ.தி.மு.க. - இளமதி சுப்ரமணியன்
த.வெ.க. - பிரபாகரன்
நா.த.க. - திவ்யபாரதி
தி.மு.க. - சாக்கோட்டை கா.அன்பழகன்
த.மா.கா. - எம்.கே.ஆர்.அசோக்குமார்
த.வெ.க. - வினோத்
நா.த.க. - மோ.ஆனந்த்
இ.யூ.மு.லீக் - ஏ.எம்.ஷாஜகான்
அ.தி.மு.க. - டி.சண்முகபிரபு
த.வெ.க. - அசாருதீன்
நா.த.க. - அனிஷ் பாத்திமா
தி.மு.க. - துரை.சந்திரசேகரன்
அ.ம.மு.க. - கார்த்திகேயன்
த.வெ.க. - மணிகண்டன்
நா.த.க. - செந்தில்நாதன்
தி.மு.க. - சண்.ராமநாதன்
பா.ஜ.க. - எம்.முருகானந்தம்
த.வெ.க. - சரவணன்
நா.த.க. - கிருஷ்ணகுமார்
தி.மு.க. - ஆர்.வைத்திலிங்கம்
அ.தி.மு.க. - எம்.சேகர்
த.வெ.க. - அரவிந்த்
நா.த.க. - ச.திருமுருகன்
தி.மு.க. - கா.அண்ணாதுரை
அ.தி.மு.க. - சி.வி. சேகர்
த.வெ.க. - மதன்
நா.த.க. - கண்ணன்
தி.மு.க. - நா.அசோக்குமார்
அ.தி.மு.க. - கோவி.இளங்கோ
த.வெ.க. - சந்திர காண்டீபன்
நா.த.க. - ம.புவனா