தூத்துக்குடி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

விளாத்திகுளம்

தி.மு.க. - ஜி.வி.மார்கண்டேயன்

அ.தி.மு.க. - ஆர்.சத்யா

த.வெ.க. - காசிராம்

நா.த.க. - பாலாஜி

தூத்துக்குடி

தி.மு.க. - கீதா ஜீவன்

அ.தி.மு.க. - சி.த.செல்லப்பாண்டியன்

த.வெ.க. - ஸ்ரீநாத்

நா.த.க. - இரா.ஜேக்கப் தேவதாஸ் அபிஷேக்

திருச்செந்தூர்

தி.மு.க. - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

பா.ஜ.க. - கே.ஆர்.எம்.ராதாகிருஷ்ணன்

த.வெ.க. - முருகன்

நா.த.க. - ஒபிலியா

ஸ்ரீவைகுண்டம்

காங்கிரஸ் - எஸ்.ஊர்வசி அமிர்தராஜ்

அ.தி.மு.க. - எஸ்.பி.சண்முகநாதன்

த.வெ.க. - சரவணன்

நா.த.க. - சண்முகசுந்தரம்

ஓட்டப்பிடாரம்

தி.மு.க. - பி.எம்.ராமஜெயம்

அ.ம.மு.க. - சுந்தரராஜ்

த.வெ.க. - மதன் ராஜா

நா.த.க. - அனுசியா

கோவில்பட்டி

தி.மு.க. - கா.கருணாநிதி

அ.தி.மு.க. - கடம்பூர் சி.ராஜூ

த.வெ.க. - பாலசுப்பிரமணியன்

நா.த.க. - பாண்டி

