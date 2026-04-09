தூத்துக்குடி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தூத்துக்குடி மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - ஜி.வி.மார்கண்டேயன்
அ.தி.மு.க. - ஆர்.சத்யா
த.வெ.க. - காசிராம்
நா.த.க. - பாலாஜி
தி.மு.க. - கீதா ஜீவன்
அ.தி.மு.க. - சி.த.செல்லப்பாண்டியன்
த.வெ.க. - ஸ்ரீநாத்
நா.த.க. - இரா.ஜேக்கப் தேவதாஸ் அபிஷேக்
தி.மு.க. - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
பா.ஜ.க. - கே.ஆர்.எம்.ராதாகிருஷ்ணன்
த.வெ.க. - முருகன்
நா.த.க. - ஒபிலியா
காங்கிரஸ் - எஸ்.ஊர்வசி அமிர்தராஜ்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.பி.சண்முகநாதன்
த.வெ.க. - சரவணன்
நா.த.க. - சண்முகசுந்தரம்
தி.மு.க. - பி.எம்.ராமஜெயம்
அ.ம.மு.க. - சுந்தரராஜ்
த.வெ.க. - மதன் ராஜா
நா.த.க. - அனுசியா
தி.மு.க. - கா.கருணாநிதி
அ.தி.மு.க. - கடம்பூர் சி.ராஜூ
த.வெ.க. - பாலசுப்பிரமணியன்
நா.த.க. - பாண்டி