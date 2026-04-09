திருச்சி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
ம.நே.ம.க. - அப்துல் சமது
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் பி.எல்.விஜயகுமார்
த.வெ.க. - கதிரவன்
நா.த.க. - அருணகிரி
தி.மு.க. - எஸ்.துரைராஜ்
அ.தி.மு.க. - ஆர்.மனோகரன்
த.வெ.க. - ரமேஷ்
நா.த.க. - தர்மராஜ்
தி.மு.க. - கே.என்.நேரு
அ.ம.மு.க. - ராஜசேகரன்
த.வெ.க. - ராமமூர்த்தி
நா.த.க. - புவனேஸ்வரி
தி.மு.க. - இனிகோ இருதயராஜ்
அ.தி.மு.க. - க.ராஜசேகரன்
த.வெ.க. - ஜோசப் விஜய்
நா.த.க. - கிருஷ்ணசாமி
தி.மு.க. - அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி
அ.தி.மு.க. - ப.குமார்
த.வெ.க. - நவல்பட்டு விஜி
நா.த.க. - ராஜேஷ்
தி.மு.க. - த.பாரிவள்ளல்
அ.தி.மு.க. - டாக்டர் எம்.லீமா ரோஸ்
த.வெ.க. - கு.ப.கிருஷ்ணன்
நா.த.க. - நே.மதன்
தி.மு.க. - சீ.கதிரவன்
சிங்கத் தமிழர் முன்னேற்றக் கழகம் - ஆர்.வி.பரதன்
த.வெ.க. - சரவணன்
நா.த.க. - இரா.தேன்மொழி
தி.மு.க. - என்.எஸ்.கருணைராஜா
அ.தி.மு.க. - என்.யோகநாதன்
த.வெ.க. - விக்னேஷ்
நா.த.க. - பாக்யலட்சுமி
காங்கிரஸ் - எம்.விச்சு லெனின் பிரசாத்
அ.தி.மு.க. - இ.சரோஜா
த.வெ.க. - ரவிசங்கர்
நா.த.க. - கௌசல்யா சுரேஷ்