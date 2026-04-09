திருநெல்வேலி மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

திருநெல்வேலி மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - சு.சுப்பிரமணியன்
அ.தி.மு.க. - தச்சை என்.கணேசராஜா
த.வெ.க. - ஆர்.எஸ்.முருகன்
நா.த.க. - பா.சத்யா
காங்கிரஸ் - வி.பி.துரை
அ.தி.மு.க. - இசக்கி சுப்பையா
த.வெ.க. - ராஜகோபால்
நா.த.க. - சிவசங்கரன்
தி.மு.க. - மு.அப்துல் வஹாப்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.சையது சுல்தான் சம்சுதீன்
த.வெ.க. - மரிய ஜான்
நா.த.க. - சங்கர நாராயணன்
காங்கிரஸ் - ரூபி மனோகரன்
அ.ம.மு.க. - இசக்கிமுத்து
த.வெ.க. - ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன்
நா.த.க. - செல்வம்
தி.மு.க. - மு.அப்பாவு
பா.ஜ.க. - எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன்
த.வெ.க. - சதீஷ் கிறிஸ்டோபர்
நா.த.க. - கிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன்