திருப்பூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

திருப்பூர் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - இந்திராணி
அ.தி.மு.க. - பி.சத்யபாமா
த.வெ.க. - கவுரி சித்ரா
நா.த.க. - திவ்யா
தி.மு.க. - மு.பெ.சாமிநாதன்
அ.தி.மு.க. - என்.எஸ்.என்.நடராஜ்
த.வெ.க. - பி.மணி
நா.த.க. - கார்மேகம்
தி.மு.க. - டாக்டர் கோகிலா மணி
பா.ஜ.க. - எல்.முருகன்
த.வெ.க. - கமலி
நா.த.க. - மேனகா
இ.கம்யூ. - ரவி என்ற எம்.சுப்பிரமணியம்
அ.தி.மு.க. - எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன்
த.வெ.க. - சத்யபாமா
நா.த.க. - அபிநயா பிரேம்குமார்
தி.மு.க. - ந.தினேஷ்குமார்
பா.ஜ.க. - எஸ்.தங்கராஜ்
த.வெ.க. - பாலமுருகன்
நா.த.க. - தினேஷ்
தி.மு.க. - க.செல்வராஜ்
அ.தி.மு.க. - கே.பி.பரமசிவம்
த.வெ.க. - ராம்குமார்
நா.த.க. - தமிழினியன்
தி.மு.க. - மு.ஜெயக்குமார்
அ.தி.மு.க. - உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன்
த.வெ.க. - சங்கர்
நா.த.க. - ராம்குமார்
தி.மு.க. - இரா.ஜெயராமகிருஷ்ணன்
அ.ம.மு.க. - சண்முகவேலு
த.வெ.க. - திருமலை
நா.த.க. - ராதாமணி