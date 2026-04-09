தமிழக செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
திருப்பூர் மாவட்டம்
திருப்பூர் மாவட்டம்
Published on

திருப்பூர் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

தாராபுரம் (தனி)

தி.மு.க. - இந்திராணி

அ.தி.மு.க. - பி.சத்யபாமா

த.வெ.க. - கவுரி சித்ரா

நா.த.க. - திவ்யா

காங்கேயம்

தி.மு.க. - மு.பெ.சாமிநாதன்

அ.தி.மு.க. - என்.எஸ்.என்.நடராஜ்

த.வெ.க. - பி.மணி

நா.த.க. - கார்மேகம்

அவினாசி (தனி)

தி.மு.க. - டாக்டர் கோகிலா மணி

பா.ஜ.க. - எல்.முருகன்

த.வெ.க. - கமலி

நா.த.க. - மேனகா

திருப்பூர் வடக்கு

இ.கம்யூ. - ரவி என்ற எம்.சுப்பிரமணியம்

அ.தி.மு.க. - எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன்

த.வெ.க. - சத்யபாமா

நா.த.க. - அபிநயா பிரேம்குமார்

திருப்பூர் தெற்கு

தி.மு.க. - ந.தினேஷ்குமார்

பா.ஜ.க. - எஸ்.தங்கராஜ்

த.வெ.க. - பாலமுருகன்

நா.த.க. - தினேஷ்

பல்லடம்

தி.மு.க. - க.செல்வராஜ்

அ.தி.மு.க. - கே.பி.பரமசிவம்

த.வெ.க. - ராம்குமார்

நா.த.க. - தமிழினியன்

உடுமலைப்பேட்டை

தி.மு.க. - மு.ஜெயக்குமார்

அ.தி.மு.க. - உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன்

த.வெ.க. - சங்கர்

நா.த.க. - ராம்குமார்

மடத்துக்குளம்

தி.மு.க. - இரா.ஜெயராமகிருஷ்ணன்

அ.ம.மு.க. - சண்முகவேலு

த.வெ.க. - திருமலை

நா.த.க. - ராதாமணி

சட்டசபை தேர்தல்
திருப்பூர்
candidates
வேட்பாளர்கள்
இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
2026 assembly election
TN Election

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com