திருவள்ளூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன்
அ.தி.மு.க. - வி.சுதாகர்
த.வெ.க. - விஜயகுமார்
நா.த.க. - இரா.ஸ்ரீதர்
காங்கிரஸ் - துரை சந்திரசேகர்
அ.தி.மு.க. - சிறுணியம் பி.பலராமன்
த.வெ.க. - ரவி
நா.த.க. - ராஜாத்தி
தே.மு.தி.க. - கிருஷ்ணமூர்த்தி
அ.தி.மு.க. - கோ.அரி
த.வெ.க. - சத்யகுமார்
நா.த.க. - சூ.ச.சந்திரன்
தி.மு.க. - வி.ஜி.ராஜேந்திரன்
அ.தி.மு.க. - பி.வி.ரமணா
த.வெ.க. - அருண்குமார்
நா.த.க. - கு.செந்தில்குமார்
தி.மு.க. - ஆ.கிருஷ்ணசாமி
அ.ம.மு.க. - ஏழுமலை
த.வெ.க. - பிரகாசம்
நா.த.க. - மேகலா
தி.மு.க. - சா.மு.நாசர்
பா.ஜ.க. - ராஜசிம்மா மகிந்திரா
த.வெ.க. - ரமேஷ்
நா.த.க. - புனிதா
தி.மு.க. - காரம்பாக்கம் கணபதி
அ.தி.மு.க. - பா.பென்ஜமின்
த.வெ.க. - ரேவந்த் சரண்
நா.த.க. - ரேவதி
தி.மு.க. - டாக்டர் அ.பு.பூர்ணிமா
பா.ம.க. - கே.என்.சேகர்
த.வெ.க. - பாலமுருகன்
நா.த.க. - தெ.க.சிலம்பரசன்
தி.மு.க. - எஸ்.சுதர்சனம்
அ.தி.மு.க. - மாதவரம் வி.மூர்த்தி
த.வெ.க. - பிரபு
நா.த.க. - கிருத்திகா ஏழுமலை
மா.கம்யூ. - எல்.சுந்தரராஜன்
அ.தி.மு.க. - கே.குப்பன்
த.வெ.க. - செந்தில்குமார்
நா.த.க. - சத்யா பாஸ்கர்