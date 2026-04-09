திருவண்ணாமலை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

செங்கம் (தனி)

தி.மு.க. - மு.பெ.கிரி

அ.தி.மு.க. - டி.எஸ்.வேலு

த.வெ.க. - பாரதிதாசன்

நா.த.க. - ஜெ.ஷோபா

திருவண்ணாமலை

தி.மு.க. - எ.வ.வேலு

பா.ஜ.க. - சி.ஏழுமலை

த.வெ.க. - அருள் ஆறுமுகம்

நா.த.க. - சு.விக்னேஷ்

கீழ்பென்னாத்தூர்

தி.மு.க. - கு.பிச்சாண்டி

அ.தி.மு.க. - எஸ்.ராமச்சந்திரன்

த.வெ.க. - ராஜா

நா.த.க. - வீ.லோகநாதன்

கலசப்பாக்கம்

தி.மு.க. - பெ.சு.தி.சரவணன்

அ.தி.மு.க. - அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

த.வெ.க. - ஏழுமலை

நா.த.க. - சீதா

போளூர்

தே.மு.தி.க. - டி.பி.சரவணன்

பா.ம.க. - சி.ஆர்.பாஸ்கரன்

த.வெ.க. - அபிஷேக்

நா.த.க. - உமாதேவி பிரகாஷ்

ஆரணி

தி.மு.க. - மகாலட்சுமி கோவர்த்தனன்

அ.தி.மு.க. - எல்.ஜெயசுதா

த.வெ.க. - வெங்கடேசன் குமார்

நா.த.க. - தவமணி ரமேஷ்

செய்யாறு

தி.மு.க. - ஓ.ஜோதி

அ.தி.மு.க. - முக்கூர் என்.சுப்பிரமணியன்

த.வெ.க. - தூசி மோகன்

நா.த.க. - மு.தமிழ்ச்செல்வன்

வந்தவாசி (தனி)

தி.மு.க. - எஸ்.அம்பேத்குமார்

அ.தி.மு.க. - பி.ராணி

த.வெ.க. - உதயகுமார்

நா.த.க. - கணேஷ்

