திருவண்ணாமலை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - மு.பெ.கிரி
அ.தி.மு.க. - டி.எஸ்.வேலு
த.வெ.க. - பாரதிதாசன்
நா.த.க. - ஜெ.ஷோபா
தி.மு.க. - எ.வ.வேலு
பா.ஜ.க. - சி.ஏழுமலை
த.வெ.க. - அருள் ஆறுமுகம்
நா.த.க. - சு.விக்னேஷ்
தி.மு.க. - கு.பிச்சாண்டி
அ.தி.மு.க. - எஸ்.ராமச்சந்திரன்
த.வெ.க. - ராஜா
நா.த.க. - வீ.லோகநாதன்
தி.மு.க. - பெ.சு.தி.சரவணன்
அ.தி.மு.க. - அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி
த.வெ.க. - ஏழுமலை
நா.த.க. - சீதா
தே.மு.தி.க. - டி.பி.சரவணன்
பா.ம.க. - சி.ஆர்.பாஸ்கரன்
த.வெ.க. - அபிஷேக்
நா.த.க. - உமாதேவி பிரகாஷ்
தி.மு.க. - மகாலட்சுமி கோவர்த்தனன்
அ.தி.மு.க. - எல்.ஜெயசுதா
த.வெ.க. - வெங்கடேசன் குமார்
நா.த.க. - தவமணி ரமேஷ்
தி.மு.க. - ஓ.ஜோதி
அ.தி.மு.க. - முக்கூர் என்.சுப்பிரமணியன்
த.வெ.க. - தூசி மோகன்
நா.த.க. - மு.தமிழ்ச்செல்வன்
தி.மு.க. - எஸ்.அம்பேத்குமார்
அ.தி.மு.க. - பி.ராணி
த.வெ.க. - உதயகுமார்
நா.த.க. - கணேஷ்