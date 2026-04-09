வேலூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

வேலூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - துரைமுருகன்
அ.தி.மு.க. - வி.ராமு
த.வெ.க. - சுதாகர்
நா.த.க. - திருக்குமரன்
தி.மு.க. - ப.கார்த்திகேயன்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.ஆர்.கே.அப்பு
த.வெ.க. - வினோத் கண்ணன்
நா.த.க. - சோனியா
தி.மு.க. - ஏ.பி.நந்தகுமார்
அ.தி.மு.க. - த.வேலழகன்
த.வெ.க. - வேல்முருகன்
நா.த.க. - ரவிக்குமார்
தி.மு.க. - டாக்டர் ராஜேஸ்வரி மோகன்காந்தி
புரட்சி பாரதம் - பூவை ஜெகன்மூர்த்தி
த.வெ.க. - தென்றல் குமார்
நா.த.க. - கலையேந்திரி
தே.மு.தி.க. - கே.பி.பிரதாப்
அ.தி.மு.க. - ஜி.பரிதா புருஷோத்தமன்
த.வெ.க. - சிந்து
நா.த.க. - இமலன்