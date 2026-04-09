வேலூர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
வேலூர் மாவட்டம்
வேலூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

காட்பாடி

தி.மு.க. - துரைமுருகன்

அ.தி.மு.க. - வி.ராமு

த.வெ.க. - சுதாகர்

நா.த.க. - திருக்குமரன்

வேலூர்

தி.மு.க. - ப.கார்த்திகேயன்

அ.தி.மு.க. - எஸ்.ஆர்.கே.அப்பு

த.வெ.க. - வினோத் கண்ணன்

நா.த.க. - சோனியா

அணைக்கட்டு

தி.மு.க. - ஏ.பி.நந்தகுமார்

அ.தி.மு.க. - த.வேலழகன்

த.வெ.க. - வேல்முருகன்

நா.த.க. - ரவிக்குமார்

கே.வி.குப்பம் (தனி)

தி.மு.க. - டாக்டர் ராஜேஸ்வரி மோகன்காந்தி

புரட்சி பாரதம் - பூவை ஜெகன்மூர்த்தி

த.வெ.க. - தென்றல் குமார்

நா.த.க. - கலையேந்திரி

குடியாத்தம் (தனி)

தே.மு.தி.க. - கே.பி.பிரதாப்

அ.தி.மு.க. - ஜி.பரிதா புருஷோத்தமன்

த.வெ.க. - சிந்து

நா.த.க. - இமலன்

