விழுப்புரம் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

விழுப்புரம் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - கே.எஸ்.மஸ்தான்
பா.ம.க. - அ.கணேஷ்குமார்
த.வெ.க. - சந்திரசேகரன்
நா.த.க. - ஏ.கிருஷ்ணன்
தே.மு.தி.க. - எல்.வெங்கடேசன்
அ.தி.மு.க. - சி.வி.சண்முகம்
த.வெ.க. - விஜய் நிரஞ்சன்
நா.த.க. - ச.விஜய் விக்ரம்
வி.சி.க. - வன்னி அரசு
அ.தி.மு.க. - பி.அர்ஜூணன்
த.வெ.க. - சக்திவேல்
நா.த.க. - பா.பேச்சிமுத்து
தி.மு.க. - கவுதம் திராவிடமணி
அ.தி.மு.க. - பி.முருகன்
த.வெ.க. - சுரேஷ்
நா.த.க. - பா.கரிகாலன்
தி.மு.க. - டாக்டர் இரா.லட்சுமணன்
அ.தி.மு.க. - கே.விஜயா
த.வெ.க. - மோகன்ராஜ்
நா.த.க. - அபிநயா பொன்னிவளவன்
தி.மு.க. - அன்னியூர் சிவா என்கிற அ.சிவசண்முகம்
பா.ம.க. - சி.சிவக்குமார்
த.வெ.க. - விஜய் வடிவேல்
நா.த.க. - சுபா சந்திரசேகரன்
தி.மு.க. - டாக்டர் கவுதமசிகாமணி
அ.தி.மு.க. - எஸ்.பழனிசாமி
த.வெ.க. - பரணி பாலாஜி
நா.த.க. - ஹேமராஜன்