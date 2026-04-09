விருதுநகர் மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

விருதுநகர் மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - தங்கப்பாண்டியன்
த.ம.மு.க. - பிரிசில்லா பாண்டியன்
த.வெ.க. - ஜெகதீஸ்வரி
நா.த.க. - கார்த்திக்
இ.கம்யூ. - மகாலிங்கம்
அ.தி.மு.க. - எம்.சந்திரபிரபா
த.வெ.க. - கார்த்திக்
நா.த.க. - அ.கரிகாலபாண்டியன்
தி.மு.க. - அ.கடற்கரை ராஜ்
பா.ஜ.க. - நயினார் நாகேந்திரன்
த.வெ.க. - அஜித்
நா.த.க. - ஆனந்தராஜா
காங்கிரஸ் - கணேசன் அசோகன்
அ.தி.மு.க. - கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி
த.வெ.க. - கீர்த்தனா
நா.த.க. - டயானா
தே.மு.தி.க. - விஜய பிரபாகர்
அ.தி.மு.க. - வி.ஜி.கணேசன்
த.வெ.க. - செல்வம்
நா.த.க. - லட்சுமணன்
தி.மு.க. - சாத்தூர் ராமச்சந்திரன்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.சேதுபதி
த.வெ.க. - கார்த்திக்குமார்
நா.த.க. - மணிமாறன்
தி.மு.க. - தங்கம் தென்னரசு
அ.தி.மு.க. - ராஜவர்மன்
த.வெ.க. - சமயன்
நா.த.க. - கார்த்திக் ராஜா