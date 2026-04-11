“அ.தி.மு.க.வின் தலைமை செயலகமாக டெல்லி பா.ஜ.க..” : முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் விமர்சனம்

சென்னை,
தமிழகத்தில் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் வரும் 23ம் தேதியன்று தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணி 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்று அக்கட்சியின் தலைவரும் முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக பி.டி.ஐ. செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறியதாவது:-
ஐந்தாண்டு திராவிட மாதிரி ஆட்சியில், மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், பெண்களுக்கு இலவசப் பேருந்துப் பயணம், பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம், இரண்டு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சார இணைப்பு உள்ளிட்ட எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை எங்கள் அரசு செயல்படுத்தி உள்ளது.
மக்கள் என் கட்சி மீது மிகுந்த அன்பையும் நம்பிக்கையையும் வைத்துள்ளனர். அவர்களின் ஆதரவுடன், மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெற்று திராவிட மாதிரி 2.0 அரசை அமைக்கும்.
அதிமுக தலைமைக்கு சித்தாந்தமோ கொள்கையோ இல்லை என்றும், டெல்லி பாஜக அதன் தலைமையகமாகச் செயல்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் அனைத்து உரிமைகளையும் அடமானம் வைத்தவர்களை( அடிமை) எப்படி வர்ணிப்பது? டெல்லியின் தாளத்திற்கு ஆடுபவர்களை வேறு எப்படி வர்ணிப்பது?.
தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்யும் பேச்சுவார்த்தைகளின் போது இதுபோன்ற சூழ்நிலைகள் வழக்கமானவை. பேச்சுவார்த்தைகள் சுமூகமாக முடிவடைந்தன, மேலும் கூட்டணி வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்காக தலைவர்களும் தொண்டர்களும் களத்தில் உள்ளனர். 2019 முதல் இந்தக் கூட்டணி வலுவாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. சிறப்பு கூட்டணியை மேலும் வலுப்படுத்த பல கட்சிகள் இணைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, புதுச்சேரியிலும் எங்கள் கூட்டணி ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றியைப் பதிவு செய்யும்
திராவிட இயக்கத்தின் சித்தாந்தத்தின் மீது அர்ப்பணிப்புடன் வளர்ந்தவர்கள், திராவிட இயக்கத்தின் ஊற்றுக்கண்ணான திமுகவில் இணைகிறார்கள். சகோதரர் ஓ. பன்னீர்செல்வமும் அந்தப் பாதையை தேர்ந்தெடுத்து திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.
கூட்டணி கட்சிகளை மதித்து அரவணைப்பதும், ஜனநாயகத்தின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்பதுமே எங்கள் பாதையாகும். இந்த நிலைப்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, மக்களின் நலன் மற்றும் மாநில உரிமைகள் குறித்து அக்கறை கொண்ட தேமுதிக போன்ற கட்சிகள் எங்களுடன் கூட்டணி அமைக்கின்றன
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதனையடுத்து முதல்-அமைச்சரின் குடும்பம் அதிகார மையமாக செயல்படுகிறது என்ற எடப்பாடி பழனிசாமியின் குற்றச்சாட்டு கற்பனையானது என்றும், திராவிட மாதிரி ஆட்சியின் நல்லாட்சி மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகால சாதனைகளிலிருந்து கவனத்தைத் திசை திருப்பும் நோக்கம் கொண்டது என்றும் பழனிசாமியின் கற்பனைக் கதைகளுக்குப் பதிலளிக்கத் தேவையில்லை என்றும் மு.க.ஸ்டாலின் நிராகரித்தார்.
மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்து அதிமுக தலைவர் சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி மு.க.ஸ்டாலின் கூறுகையில், பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு ஒரு சான்றாக நிற்கிறது. அதிமுக அரசின் தவறான ஆட்சியில்," ஒரு பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி கூட பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானார்.
மணிப்பூரை "வன்முறை பூமியாக" மாற்றியவர்களுடன் அவரது கட்சி தேர்தல் கூட்டணி வைத்துள்ளதால், சட்டம் ஒழுங்கு அல்லது பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கருத்து தெரிவிக்க பழனிசாமிக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை
தமிழ்நாட்டை குட்காவுக்கான கிடங்காக மாற்றி அவர்கள் நாசமாக்கியது போலவே, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலையையும் அவர்கள் விட்டுச் சென்றனர். இருப்பினும், திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, கடுமையான நடவடிக்கை மூலம், குட்கா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களை நாங்கள் ஒழித்துள்ளோம்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் காவல் நிலையங்களுக்கு சென்று புகார் அளிக்க ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பணியாற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக நாங்கள் தோழி (நண்பர்) விடுதிகளை அமைத்துள்ளோம். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகளில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் தண்டனைகளைப் பெற்றுத் தந்தது திமுக ஆட்சிதான்.
அதுமட்டுமல்லாமல், சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்களில் உரிய திருத்தங்களைச் செய்வதன் மூலம், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனைகளை நாங்கள் மேலும் கடுமையாக்கியுள்ளோம். அரசாங்கம் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளதால், தமிழ்நாட்டில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. இந்தியா முழுவதிலும், பெண்களின் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது” என்று முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.