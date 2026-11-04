தமிழக செய்திகள்

குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு - வெளியான முக்கிய தகவல்

குரூப்-4 தேர்வுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 10-ம்தேதி நடைபெற உள்ளது.
குரூப்-4 தேர்வு
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டித்து டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

குரூப்-4 தேர்வு அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர், வருவாய் உதவியாளர், வரித்தண்டலர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள 6,574 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஒருங்கிணைந்த குரூப்-4 தேர்வு அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி கடந்த அக்டோபர் 6-ம்தேதி வெளியிட்டது.

ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு

இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு அன்றைய தினமே தொடங்கியது. இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்ச்சி என்றாலும், பட்டதாரிகள், முதுகலை பட்டதாரிகள் மற்றும் பொறியியல் பட்டதாரிகளும் ஆர்வத்துடன் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.

கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

நேற்றைய நிலவரப்படி குரூப்-4 தேர்வுக்கு 9.80 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக டிஎன்பிஎஸ்சி உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் நவம்பர் 5-ம்தேதி என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டித்து டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

அனைத்து பிரிவினருக்கும் வயது உச்ச வரம்பு 5 ஆண்டு காலம் உயர்த்தி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் 8-ம்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளமான www.tnpsc.gov.in என்ற முகவரியில் நவம்பர் 8-ம்தேதி நள்ளிரவு 11.59 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். குரூப்-4 தேர்வுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 10-ம்தேதி நடைபெற உள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி
குரூப் 4
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கால அவகாசம் நீட்டிப்பு
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