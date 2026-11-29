சென்னை,
நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நாளை கூடுகிறது. இதில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த சூழலில், எதிர்பாராத அரசியல் திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. தொடக்கத்தில் இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த தி.மு.க., தற்போது ஆதரவு நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி உள்ளது.
இதன்படி, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு, காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள சரத்பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்து உள்ளது. இது இந்தியா கூட்டணியினரிடையே சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய அதிருப்தியை தெரிவித்தது.
இந்த நிலையில், தி.மு.க. தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசுவதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் இன்று சென்னைக்கு வருகை தருகின்றனர். இந்த சந்திப்பில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு தி.மு.க. அளித்த ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்த உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-
தூத்துக்குடி பயணத்திற்குப் பிறகு, நள்ளிரவு 1 மணியளவில் டெல்லி சென்றாம்; அங்கு நிலவிய காற்று மாசுபாடு மற்றும் காற்றின் தரம் மிகுந்த கவலையளிப்பதாக இருந்தது. இன்றைய நாள் மிக முக்கியமான ஒன்றாக அமையப்போகிறது. எனவே, பொறுமையுடன் காத்திருந்து, அடுத்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக, டிசம்பர் 2-ம் தேதி வரை டெல்லியில் தான் இருப்பேன்.
நமக்கு முன்னால் நடக்கும் இந்தப் போராட்டம் மிகப் பெரியது. ஜனநாயகத்தைக் கொல்வதற்கான முயற்சி ஒன்று நடைபெற்று வருகிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும், ஜனநாயகத்தையும், மக்களின் குரலையும் பாதுகாக்க நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நிற்க வேண்டும். ஜனநாயகத்தைக் காக்க நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். ஜெய் ஹிந்த்!. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.