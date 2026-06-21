தமிழக செய்திகள்

கும்பக்கரை அருவியில் 30 நாட்களுக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி

மேற்குதொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் கும்பக்கரை அருவி அமைந்துள்ளது.
கும்பக்கரை அருவி
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தேனி,

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக கும்பக்கரை அருவி விளங்குகிறது. மேற்குதொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் இந்த அருவி அமைந்துள்ளது. இயற்கை எழில் சூழ்ந்த பகுதியில் அருவி அமைந்துள்ளதால் அதனை ரசித்தபடியே அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆனந்த குளியல் போடுவார்கள்.

கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இருந்து அருவிக்கு தண்ணீர் வருகிறது. இதனால் ஆண்டு முழுவதும் அருவியில் தண்ணீர் கொட்டும். இதனால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கும்.

சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி

தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் கேரளா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கில் சுற்றுலா பயணிகள் கும்பக்கரை அருவிக்கு வருகை தருவார்கள்.இந்த நிலையில் கொடைக்கானல், மேற்குதொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு இல்லை. இதனால் அருவியில் சிறிதளவு தண்ணீரே கொட்டியது. இதையடுத்து கடந்த மே மாதம் 23-ந் தேதி அருவி பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர். தற்போது அருவியில் தண்ணீர் கொட்டுவதால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு 30 நாட்களுக்கு பின் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.

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Daily Thanthi
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