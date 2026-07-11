மாமல்லபுரத்தில் சோகம்: மின்சாரம் தாக்கி 4 பேர் பலி

செங்கல்பட்டு,
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் விடுதி வளாகத்தில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணி இன்று நடைபெற்றது. இதில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.
ஆழ்துளை குழாயை பொருத்த இரும்பு பைப்பை உயர்த்தியபோது மேலே சென்ற மின்சார கேபிள் மீது உரசியுள்ளது. இதனால் இரும்பு பைப் மீது மின்சாரம் பாய்ந்துள்ளது. அப்போது, இரும்பு பைப்பை பிடித்திருந்த 4 தொழிலாளர்கள் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் பிரபு (வயது 22), பாட்ஷா (வயது 45), ராஜேந்திரன் (55), பாலாஜி (வயது 32) ஆகிய 4 தொழிலாளர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற போலீசார், 4 தொழிலாளர்களின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும்போது மின்சாரம் தாக்கி 4 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.