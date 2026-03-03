தமிழக செய்திகள்

விழுப்புரம் அருகே சோகம்: சாலையோர கிணற்றில் கார் விழுந்து விபத்து - 3 வழக்கறிஞர்கள் உயிரிழப்பு

கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோர கிணற்றில் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது.
விழுப்புரம்,

விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே சாலையோர கிணற்றில் கார் விழுந்த விபத்தில் சிக்கி 3 பேர் உயிரிந்துள்ளனர்.

முன்னதாக திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் முடித்துக்கொண்டு 4 வழக்கறிஞர்கள் சென்னை திருப்பி உள்ளனர். அப்போது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோர கிணற்றில் விழுந்ததில் வழக்கறிஞர்கள் 3 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

கார் ஓட்டியவர் தூக்க கலகத்தில் இருந்ததால் விபத்து நேரிட்டதாக கூறப்படுகிறது. சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த தீயணைப்புத்துறையினர், 3 பேரின் உடல்களை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மற்றொருவரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

விழுப்புரம்
Villupuram
உயிரிழப்பு
car accident
கார் விபத்து

