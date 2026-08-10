கல்லூரிக்குச் சென்ற முதல் நாளிலேயே சோகம்: ரெயில் மோதி மாணவி பலி

சென்னை,
சென்னை குரோம்பேட்டையில் கல்லூரிக்குச் சென்ற முதல் நாளிலேயே ரெயில் தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற மாணவி, விரைவு ரெயில் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவி ராஜஸ்ரீ (வயது 18). அந்த மாணவி குரோம்பேட்டையில் உள்ள வைஷ்ணவா கல்லூரியில் புதிதாகச் சேர்ந்தார். இந்நிலையில் இன்று (திங்கட்கிழமை) அவரது கல்லூரியின் முதல் நாள் என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டார். மாணவி குரோம்பேட்டை வைஷ்ணவா கல்லூரிக்கு அருகில் உள்ள ரெயில்வே கேட் பகுதியை வந்தடைந்தார். அப்போது, அங்குள்ள ரெயில் தண்டவாளத்தை அவர் கடக்க முயன்றார்.
அவர் தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்றார். அப்போது, சென்னை நோக்கி அதிவேகமாக வந்த ஒரு விரைவு ரெயில் ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக மாணவி ராஜஸ்ரீ மீது பலமாக மோதியது. இந்த கோர விபத்தில் அவர் தூக்கி வீசப்பட்டார். இதில் அந்த மாணவிக்கு பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டு, ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்து சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ரெயில்வே போலீசார், மாணவியின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீசார், விபத்துக்கான முழுமையான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கல்லூரிக்குச் சென்ற முதல் நாளிலேயே மாணவி விபத்தில் சிக்கி பலியான சம்பவம் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் சக மாணவர்களிடையே பெரும் சோக அலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.