மண் சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட ரெயில் சேவை மீண்டும் தொடக்கம்

கன்னியாகுமரி,
நாகர்கோவில் - திருவனந்தபுரம் இடையேயான ரெயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.
குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே கேரள மாநிலப் பகுதியான பாறசாலையில் ரெயில் தண்டவாளத்தில் அதிகாலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக தண்டவாளப் பகுதியில் ரெயில் போக்குவரத்தைச் சீராக இயக்குவதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அந்த வழியாக இயக்கப்படும் ரெயில்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
மண் சரிவு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நாகர்கோவில் - திருவனந்தபுரம் இடையேயான ரெயில் சேவை தற்போது மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. இருப்பினும், பாதிப்பின் காரணமாக சில ரெயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படுகின்றன. இதனால் ரெயில் பயணிகள் தங்களது பயண நேரத்தில் மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ரெயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கியுள்ள போதிலும், ரெயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படுவதால் பயணிகள் புறப்படும் நேரம் மற்றும் ரெயில்களின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து ரெயில்வே அறிவிப்புகளைத் தெரிந்துகொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.