திருச்சி வழியாக செல்லும் ரெயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்

திருச்சி,
மதுரை கோட்ட ரெயில்வேக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நடந்து வரும் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தென்மாவட்ட ரெயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்;
குருவாயூர்-தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16128) இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை), வருகிற 10, 12,15,17,19,22,24,26, 29-ந் தேதிகளில் மற்றும் அடுத்த மாதம் 1,3,6-ந் தேதி களில் விருதுநகரில் இருந்து மானாமதுரை, காரைக்குடி வழியாக மாற்றுப்பாதையில் திருச்சி செல்லும்.
அதேபோல, நாகர்கோவில்-கோவை ரெயில் (வ.எண்.16321) நாளை (புதன்கிழமை), வருகிற 11,13,16,18,20,23-ந் தேதிகளில் மற்றும் அடுத்த மாதம் 4,7-ந் தேதிகளில் விருதுநகரில் இருந்து மானாமதுரை, காரைக்குடி. திருச்சி வழியாக மாற்றுப்பாதையில் கரூர் செல்லும்.