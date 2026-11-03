தமிழக செய்திகள்

திருச்சி வழியாக செல்லும் ரெயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்

தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தென்மாவட்ட ரெயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி வழியாக செல்லும் ரெயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்
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திருச்சி,

மதுரை கோட்ட ரெயில்வேக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நடந்து வரும் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தென்மாவட்ட ரெயில்களின் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்;

குருவாயூர்-தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்

குருவாயூர்-தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வ.எண்.16128) இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை), வருகிற 10, 12,15,17,19,22,24,26, 29-ந் தேதிகளில் மற்றும் அடுத்த மாதம் 1,3,6-ந் தேதி களில் விருதுநகரில் இருந்து மானாமதுரை, காரைக்குடி வழியாக மாற்றுப்பாதையில் திருச்சி செல்லும்.

நாகர்கோவில்-கோவை ரெயில்

அதேபோல, நாகர்கோவில்-கோவை ரெயில் (வ.எண்.16321) நாளை (புதன்கிழமை), வருகிற 11,13,16,18,20,23-ந் தேதிகளில் மற்றும் அடுத்த மாதம் 4,7-ந் தேதிகளில் விருதுநகரில் இருந்து மானாமதுரை, காரைக்குடி. திருச்சி வழியாக மாற்றுப்பாதையில் கரூர் செல்லும்.

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