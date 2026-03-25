தமிழக செய்திகள்

திருநங்கைகள் சட்ட திருத்தம்: மத்திய அரசுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

திருநங்கைகளுடன் கலந்துரையாடி, ஒரு உண்மையான ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
திருநங்கைகள் சட்ட திருத்தம்: மத்திய அரசுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்
சென்னை,

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கடந்த மார்ச் 13ம் தேதி திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) திருத்தச் சட்ட மசோதா 2026 தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த மசோதா முழுக்க முழுக்க திருநங்கைகளின் உரிமைகளைப் பறிக்கும் விதமாக உள்ளதாக நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019-இல் முன்மொழியப்பட்டுள்ள திருத்தங்களை, அதனால் பாதிக்கப்படவிருக்கும் மக்களின் கருத்துக்களைக் கேட்காமல் வலுக்கட்டாயமாகச் செயல்படுத்த முடியாது.

பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை, அந்தச் சமூகமே எதிர்க்கும்போது, ​​அது திணிப்பைக் கோராமல், ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டியதைக் கோருகிறது.

மத்திய பா.ஜ.க. அரசு முன்னோக்கிச் செல்வதற்கு முன், சற்று நிறுத்தி, திருநங்கைகளுடன் கலந்துரையாடி, ஒரு உண்மையான ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மு.க.ஸ்டாலின்
M.K.Stalin
தமிழ்நாடு அரசு
மத்திய அரசு
Central Govt
திருநங்கைகள்
TamilNadu Govt
Transgenders

