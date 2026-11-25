சென்னை,
சபரிமலையில் சுவாமி தரிசனத்துக்கு அனுமதி வழங்க திருவிதாங்கூர் தேவசம்போர்டுக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த திருநங்கை (மூன்றாம் பாலினத்தவர்) ஒருவர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க, சென்னை ஐகோர்ட்டு மறுத்து விட்டது.
சென்னையைச் சேர்ந்த தமிழ்நாடு மூன்றாம் பாலினத்தவர் நல வாரிய உறுப்பினரான அனுஸ்ரீ, தாக்கல் செய்த மனுவில், சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கும்படி, திருவிதாங்கூர் தேவசம்போர்டுக்கு உத்தரவிடக் கோரியிருந்தார். மேலும், அந்த மனுவில், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு முதல் சபரிமலை சென்று வருவதாகவும், கடந்த ஜனவரி மாதம், 15 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுடன் சுவாமி தரிசனத்துக்கு செல்ல முயன்ற போது, பம்பையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுசம்பந்தமாக திருவிதாங்கூர் தேவசம்போடு, கேரளம் அரசுக்கு மனு அளித்தும் அதனை பரிசீலிக்கவில்லை என்பதால், பாலின பாகுபாடு காட்டாமல், சபரிமலை செல்ல அனுமதிக்கும்படி உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரியிருக்கிறார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, கேரளாவில் உள்ள கோவில் சம்பந்தமாக சென்னை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்துள்ள இந்த வழக்கு எப்படி விசாரணைக்கு உகந்தது எனக் கேள்வி எழுப்பியது. மேலும், இதே கோரிக்கையுடன் கேரள ஐகோர்ட்டு தாக்கல் செய்துள்ள வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. எதிர்மனுதாரர்கள் கேரளாவில் உள்ளதாகக் கூறி, மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க நீதிபதிகள் மறுத்தனர்.
இதையடுத்து, கேரளா ஐகோர்ட்டை அணுகுவதாகக் கூறி, மனுவை திரும்பப் பெறுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்று, மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.