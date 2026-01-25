மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம்: அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிவு

மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம்: அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிவு
தினத்தந்தி 25 Jan 2026 9:05 AM IST
அன்னைத் தமிழை காக்க தன்னுயிர் நீத்த மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை,

அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

சங்கத்தில் வளர்ந்து,

சரித்திரங்கள் பல படைத்து,

சீரிளமை கொண்டு விளங்கும்,

நம் உயிருக்கு நேராம்,

செந்தமிழர் தாயாம்,

அன்னைத் தமிழை காக்க

தன்னுயிர் நீத்த

மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு

வீரவணக்கம்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

