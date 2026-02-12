தமிழக செய்திகள்

திருச்சி- மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரெயில் பகுதியாக ரத்து

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ரெயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி,

திருச்சி ரெயில்வே கோட்டத்தை சேர்ந்த குத்தாலத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் திருச்சி- மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரெயில் திருச்சி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) மற்றும் 16, 18 ஆகிய தேதிகளில் காலை 6.05 மணிக்கு புறப்பட்டு கும்பகோணத் தில் நிறுத்தப்படும்.

கும்பகோணத்தில் இருந்து மயிலாடுதுறை வரை பகுதி யாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேலும் மயிலாடுதுறை- செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் 13, 16, 18 ஆகிய தேதிகளில் மயிலாடுதுறையில் இருந்து கும்பகோணம் வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயில் கும்பகோணத்தில் இருந்து மதியம் 1.08 மணிக்கு புறப்படும். இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.

