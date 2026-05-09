திருச்சி-சரளப்பள்ளி சிறப்பு ரெயில் மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டிப்பு

திருச்சி,
திருச்சி-சரளப்பள்ளி இடையே இயக்கப்படும் சிறப்பு வாராந்திர ரெயில்கள் மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி திருச்சியில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் சரளப்பள்ளிக்கு புறப்பட்டு செல்லும் சிறப்பு வாராந்திர ரெயில் (எண்:07615), ஜூன் மாதம் 30-ந்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, சரளப் பள்ளியில் இருந்து புதன்கிழமை தோறும் திருச்சிக்கு புறப்படும் சிறப்பு வாராந்திர ரெயில் (எண்:07616) ஜூலை மாதம் 1-ந்தேதி வரையும் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.