சென்னை மெட்ரோ ரெயில் சேவைக்காக பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கு அடியில் சுரங்கம் தோண்டும் பணி நிறைவு

சென்னை,
சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம், 2-ம் கட்டத்தில் 118.9 கி.மீ. நீளத்திற்கு மேலும் 3 வழித்தடங்களை அமைக்கும் பணியில் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 3-வது வழித்தடத்தில் மாதவரம் பால் பண்ணை முதல் கெல்லீஸ் வரையிலான முதல் 9 கி.மீ. நீளத்திற்கு சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை டாடா நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்தப் பணிக்காக மொத்தம் 7 சுரங்கப்பாதை தோண்டும் எந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில், 'சேர்வராயன்' என்று பெயரிடப்பட்ட சுரங்கப்பாதை தோண்டும் எந்திரம், மாதவரம் நெடுஞ்சாலை ரெயில் நிலையத்திலிருந்து மூலக்கடை ரெயில் நிலையம் வரையிலான (கீழ் வழித்தடம்) பகுதியில் சுரங்கம் தோண்டும் பணியைத் தொடங்கியது.
மொத்தம் 824.6 மீட்டர் நீளத்திற்கு சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை முடித்து மூலக்கடை மெட்ரோ நிலையத்தை நேற்று வந்தடைந்தது. இது டாடா நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட 9-வது சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரத்தின் வெற்றிகரமான பணி நிறைவாகும். ஒட்டுமொத்தமாக, சென்னை மெட்ரோ ரெயில் திட்டம் 2-ம் கட்டத்தில் இதுவரை 23 சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரங்கள் தனது பணியை முடித்து இலக்குகளை வெற்றிகரமாக எட்டியுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தில் மாதவரம் நெடுஞ்சாலை மற்றும் மூலக்கடைக்கு இடையேயான சுரங்கப்பாதை பகுதி, பல்வேறு பெரும் சவால்கள் நிறைந்த மிகக் கடினமான ஒரு பகுதியாகும். குறிப்பாக, சேர்வாரயன் சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கு அடியிலும், எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சாலைக்கு அடியிலும், 14-க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளைக் கிணறுகளைக் கடந்தும் சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை முடித்தது.
இதனால் பொதுமக்களுக்கு எந்தவிதப் பாதிப்பும் அல்லது தண்ணீர் தட்டுப்பாடும் ஏற்படாத வண்ணம், அவர்களுக்கு மாற்றுத் தண்ணீர் வசதிகளை உடனுக்குடன் செய்து கொடுத்து இந்தச் சவாலான பணி வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி முழுவதும், அனுமதிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச நில அதிர்வு மற்றும் மாற்றங்களுக்குள் மிகச் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்பட்டது. இப்பணி நடைபெற்ற காலம் முழுவதும் விரிவான கண்காணிப்புக் கருவிகள் மூலம் தொடர் கண்காணிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்டது.
இந்நிகழ்வை, சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம், டாடா நிறுவனம் மற்றும் பொது ஆலோசகர் நிறுவனத்தின் உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் தளத்தில் இருந்து பார்வையிட்டனர்.