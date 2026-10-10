மஞ்சள் விலை உயர்வு: ஒரு குவிண்டால் ரூ.20 ஆயிரத்தை நெருங்கியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ஈரோடு,
தேவை அதிகரிப்பு, வரத்து குறைவால் மஞ்சள் விலை ஒரு குவிண்டால் ரூ.20 ஆயிரத்தை நெருங்கியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
ஈரோடு பகுதியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நான்கு பிரதான மார்க்கெட்களில் மஞ்சள் ஏலம் நடக்கிறது. கடந்த 2024-ல் ஒரு குவிண்டால் (100 கிலோ) மஞ்சள் ரூ.20 ஆயிரத்தைக் கடந்தும், கடந்த ஜூலையில் ரூ.19,150-ஐக் கடந்தும் விற்பனையானது. அதன் பின்னர் ரூ.15,000 - ரூ.17,000-க்குள் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில் பழைய மஞ்சள் இருப்பு குறைந்து தேவை அதிகரித்து, விலை உயரத் துவங்கியது. கடந்த 5-ம் தேதி ஈரோடு சொசைட்டியில் ஒரு குவிண்டால் விரலி மஞ்சள் ரூ.12,399 - ரூ.18,610க்கும், கிழங்கு மஞ்சள் ரூ.9,699 - ரூ.17,139க்கும் விலை போனது. கடந்த செப்டம்பர் 10-ம் தேதிக்கு பின்னர் ரூ.1,600 விலை உயர்ந்து விற்பனையானது.
ஈரோடு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் நேற்று ஒரு குவிண்டால் விரலி மஞ்சள் ரூ.13,699 - ரூ.19,851க்கும், கிழங்கு மஞ்சள் ரூ.12,099 - ரூ.17,929க்கும் விலை போயின. கடந்த நான்கு நாட்களில் ரூ.1,250 விலை உயர்ந்துள்ளது, விவசாயிகளை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த விலை உயர்வால் மஞ்சள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.