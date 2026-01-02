பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அறுவடைக்கு தயாரான மஞ்சள்

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அறுவடைக்கு தயாரான மஞ்சள்
x
தினத்தந்தி 2 Jan 2026 11:51 AM IST
t-max-icont-min-icon

பொங்கல் பண்டிகையில் கரும்பு, மஞ்சள் கொத்து போன்றவை முக்கிய இடம் பிடிக்கக்கூடியவை ஆகும்.

சென்னை,

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை வருகிற 15-ந்தேதி (வியாழக்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது. உழைக்கும் மக்கள் இயற்கைக்கும், உழவு தொழிலுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நன்றி செலுத்தும் விழாவாக கொண்டாடப்படும் இந்த விழாவில் கரும்பு, மஞ்சள் கொத்து போன்றவை முக்கிய இடம் பிடிக்கக்கூடியவை ஆகும்.

இதில் மங்கலப்பொருளாக விளங்கும் மஞ்சள் கிழங்கின் வாசனை, வீடு முழுவதும் மனம் வீசும் வகையிலும், பொங்கல் பானையை அலங்கரிக்கவும், பூஜையில் வைத்து வழிபடவும் மஞ்சள் கொத்து செடிகள் பயன்படுகின்றன. இதற்கென விழுப்புரம் அருகே அய்யங்கோவில்பட்டு, சின்னக்கள்ளிப்பட்டு, புருஷானூர், கல்லப்பட்டு, கலிஞ்சிக்குப்பம், ராம்பாக்கம், ராதாபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் விவசாயிகள், தங்கள் நிலங்களில் மஞ்சள் பயிர் சாகுபடி செய்துள்ளனர். இவை தற்போது நன்கு செழித்து வளர்ந்துள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் 2 வாரமே உள்ள நிலையில் தற்போது அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் மஞ்சள் உள்ளது. இந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மஞ்சள் செடிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மஞ்சள் கொத்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம். எனவே கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு மஞ்சள் கொத்து செடிகளின் விலையை சற்று உயர்த்தி விற்பனை செய்தால் மட்டுமே மழையினால் ஏற்பட்ட இழப்புக்கு ஓரளவு ஈடுகட்ட முடியும் என்று விவசாயிகள் கூறினர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X