தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் 25 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி; ஆணையர் பிரியங்கா தொடங்கி வைத்தார்

நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணித்திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலியப்பன் முன்னிலை வகித்தார்.
தூத்துக்குடியில் 25 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி; ஆணையர் பிரியங்கா தொடங்கி வைத்தார்
ஆணையர் பிரியங்கா
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தூத்துக்குடி,

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மாநில மரமான பனை மரங்களை மீட்டெடுக்கவும் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சார்பில் புதிய பசுமை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தேசிய நாட்டு நலப்பணித்திட்ட தினத்தை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடி மாநகராட்சி கலவை உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் 25 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பணி நடைபெற்றது.

ஆணையாளர் பிரியங்கா தலைமை

இந்த பனை விதை நடும் விழாவிற்கு தூத்துக்குடி மாநகராட்சி ஆணையாளர் பிரியங்கா தலைமை தாங்கினார். அவர் முதல் பனை விதையை மண்ணில் நட்டு, இந்த திட்டத்தை முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார். நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணித்திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலியப்பன் முன்னிலை வகித்தார்.

மாநகராட்சியின் இந்த விழிப்புணர்வு முயற்சியை தொடர்ந்து, நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவ, மாணவிகள் உரக்கிடங்கு வளாகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பனை விதைகளை ஆர்வத்துடன் நடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

முக்கிய புள்ளிகள் பங்கேற்பு

இந்த விழாவில் காமராஜ் கல்லூரி நாட்டு நலப்பணித்திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் கருப்பசாமி, மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் அரிகணேஷ், ராஜசேகரன், நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அலுவலர்கள் புஷ்பகவல்லி, ஸ்டெல்லா பாக்கியம், செல்லக்கனி, அமலா ஸ்டெபி, விமலா மற்றும் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த திரளான நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவ, மாணவிகள், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு பனை விதைகளை நட்டனர்.

தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பேணவும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும் மாநகராட்சி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் இணைந்து மேற்கொண்டுள்ள இந்த பசுமை முயற்சி பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.

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Daily Thanthi
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