தமிழக செய்திகள்

தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்-அமைச்சர் இருக்கையில் தவெக தலைவர் விஜய் !

தவெகவின் வெற்றி இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.
தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்-அமைச்சர் இருக்கையில் தவெக தலைவர் விஜய் !
Published on

சென்னை,

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தமிழக முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். அவரைத்தொடர்ந்து அமைச்சர்களாக என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், வெங்கடரமணன், நிர்மல்குமார். ராஜ்மோகன், டி.கே.பிரபு, கீர்த்தனா ஆகியோர் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து பதவியேற்ற பின்னர் முதன்முறையாக சென்னை தலைமை செயலகம் வந்தார் முதல்-அமைச்சர் விஜய். முன்னதாக அங்கு அளித்த காவல்துறை மரியாதையை முதல்-அமைச்சர் ஏற்றுக்கொண்டார். முதல்-அமைச்சர் இருக்கையில் அமர்ந்து தற்காலிக சபாநாயகருக்கான கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். நாளை புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியேற்பு நடைபெற உள்ளது.

அண்ணா.. எம்.ஜி.ஆர். வரிசையில் கட்சி தொடங்கி 27 மாதங்களில் ஆட்சிக்கு விஜய் வந்துள்ளார். இந்த வெற்றி இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.

TVK
தவெக
Vijay
Tamilnadu
விஜய்
சென்னை
Chief Minister
Government of Tamil Nadu
தலைமைச் செயலகம்
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com