கொங்குமண்டலத்தில் தவெக அதிரடி: 47 தொகுதிகளில் 26-ஐ கைப்பற்றியது

சென்னை,
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், கொங்கு மண்டலத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) மிகப்பெரிய ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தியுள்ளது. மொத்தமுள்ள 47 தொகுதிகளில் 26 இடங்களை தவெக கைப்பற்றியுள்ளது.
மண்டல வாரியான வெற்றி விவரங்கள் பின்வருமாறு:
மாவட்ட வாரியான முடிவுகள்:
கோவை மாவட்டம்: கோவையில் உள்ள 10 தொகுதிகளில் தவெக 6 இடங்களைப் பிடித்து பலமான முன்னிலையில் உள்ளது. திமுக 4 இடங்களிலும், அதிமுக 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஈரோடு மாவட்டம்: ஈரோட்டில் உள்ள 8 தொகுதிகளில் தவெக 5 இடங்களைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. அதிமுக 3 இடங்களைப் பெற்றுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம்: நாமக்கல்லில் தவெக கிட்டத்தட்ட முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் 5-ல் தவெகவும், 1 இடத்தில் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
திருப்பூர் மாவட்டம்: திருப்பூரில் உள்ள 8 தொகுதிகளில் தவெக 4 இடங்களைப் பிடித்துள்ளது. அதிமுக மற்றும் திமுக தலா 2 இடங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன.
சேலம் மாவட்டம்: அதிமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் சேலத்தில், 11 தொகுதிகளில் அதிமுக 7 இடங்களைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது. தவெக இங்கு 4 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனது வரவை உறுதி செய்துள்ளது.
கரூர் மாவட்டம்: கரூரில் உள்ள 4 தொகுதிகளில் தவெக 2 இடங்களையும், திமுக மற்றும் அதிமுக தலா 1 இடத்தையும் பெற்றுள்ளன.
மேலும் சில தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது.