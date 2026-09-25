தங்கத்தை பேஸ்ட்டாக மாற்றி உள்ளாடையில் மறைத்து கடத்தி வந்த 2 பேர் கைது!

திருச்சி,
தங்கத்தை பேஸ்ட்டாக மாற்றி உள்ளாடைக்குள் மறைத்து வைத்து கடத்தி வந்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சிங்கப்பூரில் இருந்து திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு வந்த 2 ஆண் பயணிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சந்தேகத்தின் பேரில் சோதனை செய்தனர். அப்போது அவர்கள் தங்கத்தை பேஸ்ட் வடிவில் மாற்றி, உள்ளாடைக்குள் மறைத்து கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து அவர்களிடம் இருந்து 591 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதன் மதிப்பு ரூ.90.33 லட்சம் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதுதொடர்பாக 2 பயணிகளையும் சுங்கத்துறையினர் கைது செய்து, தங்கம் கடத்தல் குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.