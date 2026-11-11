உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பனிமூட்டத்தால் சாலைத் தடுப்பில் பைக் மோதி 2 பேர் படுகாயம்

கள்ளக்குறிச்சி,
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை நிலவிய கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக, பைக் சாலைத் தடுப்புக் கட்டையில் மோதிய விபத்தில் 2 பேர் பலத்த காயமடைந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பகுதிகளில் இன்று (புதன்கிழமை) அதிகாலை வழக்கம் போல் கடும் பனிமூட்டம் நிலவியது. இதனால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் மற்றும் சாலைத் தடுப்புகள் சரிவரத் தெரியாத நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், அப்பகுதியில் பைக்கில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த 2 பேர், பனிமூட்டம் காரணமாக எதிரே இருந்த சாலை தடுப்புக் கட்டையை கவனிக்காமல் அதன் மீது எதிர்பாராதவிதமாக மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.
இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ராஜா (வயது 29) மற்றும் பூமிகா (வயது 24) ஆகிய இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டுப் பலத்த காயமடைந்தனர். விபத்தைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக அவர்களை மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உளுந்தூர்பேட்டை அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
அதிகாலை நேரங்களில் பனிமூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் பயணிக்க வேண்டும் என்றும், முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி மிதமான வேகத்தில் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என்றும் போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.