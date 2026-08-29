தமிழக செய்திகள்

யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னம்; குன்னூர் மலை ரெயிலின் 128-வது ஆண்டு விழா

ரெயில் நிலைய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் முன்னிலையில், நூற்றுக்கணக்கான வண்ண வண்ண பலூன்கள் விண்ணில் பறக்கவிடப்பட்டு விழா விறுவிறுப்பாக தொடங்கியது.
யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னம்; குன்னூர் மலை ரெயிலின் 128-வது ஆண்டு விழா
குன்னூர் மலை ரெயில்
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குன்னூர்,

உலக புகழ்பெற்ற நீலகிரி மலை ரெயில், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் சொர்க்கமாக திகழ்ந்து வருகிறது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டு, தற்போது யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய அந்தஸ்து பெற்றுள்ள இந்த மலை ரெயிலின் 128-வது ஆண்டு விழா இன்று குன்னூர் ரெயில் நிலையத்தில் மிக கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

ஆங்கிலேயர் காலத்துத்தொடக்கம்

மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னூர் வரையிலான முதல் மலை ரெயில் பாதை 1899-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் திறக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, குன்னூரில் இருந்து உதகமண்டலம் வரையிலான மலை ரெயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டு 1898 ஆகஸ்ட் 29 அன்று முறைப்படி மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. இன்றுடன் இந்த தடம் 128 ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது.

தேசியக்கொடி ஏற்றி மரியாதை

128-வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, தேசப்பற்றை போற்றும் வகையில் ரெயில்வே உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் தேசியக்கொடி ஏற்றி வைக்கப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

வண்ண பலூன்கள் பறந்தன

பாரம்பரியமிக்க மலை ரெயில் என்ஜின் மற்றும் அதன் பெட்டிகள் அனைத்தும் விதவிதமான வண்ண மலர்களாலும், தோரணங்களாலும் அடுக்கடுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. ரெயில் நிலைய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் முன்னிலையில், நூற்றுக்கணக்கான வண்ண வண்ண பலூன்கள் விண்ணில் பறக்கவிடப்பட்டு விழா விறுவிறுப்பாக தொடங்கியது.

சுற்றுலாப் பயணிகள் நெகிழ்ச்சி

நீலகிரிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் இதயத்தை கவர்ந்த இந்த மலை ரெயிலின் 128-வது பிறந்தநாளை, தாங்கள் பயணம் செய்யும் அதே நாளில் கொண்டாடுவதில் பெரும் பெருமிதமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவதாக பயணிகள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மலை ரெயில் ஊட்டி நோக்கி தனது எழில்மிகு பயணத்தை தொடங்கியது.

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Daily Thanthi
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