பழனி முருகன் கோவிலில் மத்திய இணை மந்திரி எல்.முருகன் சாமி தரிசனம்

தினத்தந்தி 11 Oct 2025 11:43 AM IST
பழனியில் உலகப்புகழ் பெற்ற முருகன் கோவில் உள்ளது.

திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உலகப்புகழ் பெற்ற முருகன் கோவில் (தண்டாயுதபாணி) உள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மத்திய இணை மந்திரியும் பாஜக மூத்த தலைவருமான எல்.முருகன் இன்று பழனி முருகன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். அவருடன் பாஜக நிர்வாகிகளும் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

