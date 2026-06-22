தமிழக செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு, மத்திய மந்திரி எல்.முருகன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு, மத்திய இணை மந்திரி எல்.முருகன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் இன்று தனது 52-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரத் துறை மற்றும் தகவல் ஒளிபரப்புத்துறை இணை மந்திரி எல்.முருகன், முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். அவர் நீண்ட ஆயுளுடனும், நிறைந்த ஆரோக்கியத்துடனும், தொடர்ந்து பொதுவாழ்வில் சிறந்து விளங்கி, மக்கள் நலன் மற்றும் மாநில முன்னேற்றத்திற்காக அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றிட எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

எல்.முருகன்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
L Murugan
Birthday wishes
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
Chief Minister Vijay
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Daily Thanthi
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