உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற வைஷாலி - நயினார் நாகேந்திரன் வாழ்த்து

சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று பட்டத்தை வெல்ல என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் என தெரிவித்தார்.
சென்னை,

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

நேற்றைய தினம் "FIDE Women's Candidates Chess World Championship Challenger" பட்டத்தை வென்று உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ள வைஷாலிக்கு என் இதயம் கனிந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

உலக அரங்கில் நம் பாரத நாட்டின் பெருமையை உயர்த்தியுள்ள அவரது இந்த சிறப்பான சாதனை பாராட்டுக்குரியது. அர்ப்பணிப்பு, திறமை மற்றும் உறுதியான முயற்சியின் மூலம் அவர் எடுத்துவரும் இந்த வெற்றிப் பயணம் தொடர்ந்து மேலும் உயரங்களை எட்டட்டும்.

மேலும், உலக அரங்கில் மீண்டும் ஒருமுறை நம் தமிழகத்தின் பெருமையைப் பதித்துள்ள வைஷாலி, வரவிருக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று பட்டத்தை வெல்ல என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரன்

