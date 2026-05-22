தமிழகத்தின் புதிய அரசுக்கு 100 கோரிக்கைகளை வைத்த வானதி சீனிவாசன்

சென்னை,
பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
தமிழகத்தின் புதிய அரசுக்கு 100 கோரிக்கைகள்
கோரிக்கை எண் : 1
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உலகத்தர கல்வி
அரசுபள்ளி மாணவர்களுக்கும், தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இடையிலான தொழில்நுட்ப மற்றும் மொழித்திறன் வித்தியாச நிலை மாற மத்திய அரசின் நெப் 2020, பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ பள்ளிகள் திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் விரிவுபடுத்த வேண்டும்.
6-ம் வகுப்பு முதல் ஸ்போக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலிஷ், கோடிங், ரொபேட்டிக்ஸ், ஏஐ பேசிக்ஸ், பாடங்களை அரசு பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்தி மாணவர்களின் திறன்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.