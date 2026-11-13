வலசை பறவைகளால் புதுப்பொலிவு பெற்ற வேட்டாம்பாடி ஏரி!

நாமக்கல்,
நாமக்கல் அருகே உள்ள வேட்டாம்பாடி ஏரியின் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், அங்கு பல்வேறு வகையான வலசை பறவைகள் வரத் தொடங்கியுள்ளன. ஏரியில் உள்ள மரங்களில் பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக முகாமிட்டுள்ளதால், அந்தப் பகுதியே பறவைகளின் சரணாலயம் போல் காட்சியளிக்கிறது.
வேட்டாம்பாடி ஏரியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஏரியின் நீர்நிலையை நாடி பல்வேறு வகையான பறவைகள் வந்துள்ளன. குறிப்பாக, ஏரியில் உள்ள மரங்களில் ஏராளமான பறவைகள் தங்கியுள்ளன. மரங்களின் கிளைகள் முழுவதும் பறவைகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன.
மரங்கள் முழுவதும் பறவைகள் கூட்டமாக அமர்ந்திருப்பதால், தொலைவில் இருந்து பார்க்கும்போது ஏரிப் பகுதி வெண்போர்வை போர்த்தியது போல் ரம்மியமாகக் காட்சியளிக்கிறது. ஏரியின் இயற்கை அழகுடன் பறவைகளின் அணிவகுப்பும் சேர்ந்து பார்ப்பவர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்து வருகிறது.
வேட்டாம்பாடி ஏரியில் பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக முகாமிட்டுள்ள அழகிய காட்சியைக் காண பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து செல்கின்றனர். மரங்களில் நிறைந்து காணப்படும் பறவைகளை நீண்ட நேரம் ரசிப்பதுடன், அந்த இயற்கைக் காட்சிகளைப் பார்த்து மகிழ்கின்றனர்.
நீர்நிலைகளின் முக்கியத்துவத்தையும், வலசை பறவைகளின் வருகையையும் எடுத்துக்காட்டும் வகையில் வேட்டாம்பாடி ஏரியின் தற்போதைய தோற்றம் அமைந்துள்ளது.